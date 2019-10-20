Лидер «Барыса» Бойд забил в первом матче после возвращения в строй

«Барыс» принимает «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода хозяева впереди со счётом 2:1.

Счёт был открыт уже на первой минуте первого периода — цели достиг бросок нападающего гостей Александра Сёмина. Спустя несколько минуты хозяева отыгрались усилиями Антона Сагадеева. Подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд в концовке второго периода, отличился Дастин Бойд. Лидер «Барыса» проводит первый матч после возвращения в строй.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ

В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча. Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде. Матч состоялся 23 сентября 2019 года, с тех пор Дастин не выходил на лёд.