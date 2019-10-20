Лидер «Барыса» Бойд забил в первом матче после возвращения в строй

«Барыс» принимает «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После второго периода хозяева впереди со счётом 2:1.
Счёт был открыт уже на первой минуте первого периода — цели достиг бросок нападающего гостей Александра Сёмина. Спустя несколько минуты хозяева отыгрались усилиями Антона Сагадеева. Подопечные Андрея Скабелки вышли вперёд в концовке второго периода, отличился Дастин Бойд. Лидер «Барыса» проводит первый матч после возвращения в строй.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ
В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча. Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде. Матч состоялся 23 сентября 2019 года, с тех пор Дастин не выходил на лёд.
- 20 октября 2019
-
15:34
-
15:21
-
15:15
-
14:54
-
14:25
-
14:21
-
13:47
-
13:20
-
13:00
-
12:34
-
12:11
-
12:00
-
11:31
-
11:07
-
11:02
-
10:33
-
10:13
-
10:00
-
09:36
-
09:12
-
09:01
-
08:45
-
08:20
-
08:00
-
07:43
-
07:15
-
07:01
-
06:37
-
06:31
-
06:18
-
06:10
-
06:01
-
05:50
-
05:06
-
04:52