Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Барыс» поместил Пакаринена и Жайлауова в лазарет. Бойд вернулся в строй

«Барыс» поместил Пакаринена и Жайлауова в лазарет. Бойд вернулся в строй
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 ОТ) игроки «Барыса» Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен получили травмы, информирует пресс-служба клуба из Нур-Султана. Оба нападающих помещены в список травмированных, пропустят ближайшие матчи команды

В свою очередь из списка травмированных игроков выведен нападающий Дастин Бойд. В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча.

Статистика игроков «Барыса» в сезоне-2019/20

Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде. Матч состоялся 23 сентября 2019 года, с тех пор Бойд не выходил на лёд.

Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019