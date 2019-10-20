«Барыс» поместил Пакаринена и Жайлауова в лазарет. Бойд вернулся в строй
В матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4 ОТ) игроки «Барыса» Талгат Жайлауов и Ииро Пакаринен получили травмы, информирует пресс-служба клуба из Нур-Султана. Оба нападающих помещены в список травмированных, пропустят ближайшие матчи команды
В свою очередь из списка травмированных игроков выведен нападающий Дастин Бойд. В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча.
Статистика игроков «Барыса» в сезоне-2019/20
Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде. Матч состоялся 23 сентября 2019 года, с тех пор Бойд не выходил на лёд.
Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём
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