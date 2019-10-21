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Ягр: я провёл замечательное время в «Авангарде», ждите меня в Омске

Ягр: я провёл замечательное время в «Авангарде», ждите меня в Омске
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр передал привет болельщикам омского «Авангарда».

«Хочу пожелать «Авангарду» всего наилучшего. Я провёл замечательное время в Омске. Скучаю по вам!

Жаль, что так вышло с ареной и команде пришлось переехать и играть в другом месте. Омск — отличный город, где все так любят хоккей. Мне было там очень хорошо. И у меня осталось много друзей в Омске, так что рано или поздно я обязательно приеду. Ждите меня», — приводит слова Ягра официальный «твиттер» «Авангарда».

Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».

Ягр успел поиграть и в Континентальной хоккейной лиге, где защищал цвета «Авангарда».

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