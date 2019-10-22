Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырёх поражений.

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Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и две результативные передачи. Голами в составе победителей также отметились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 17 бросков из 18. Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил пять силовых приёмов и окончил матч с показателем полезности «-1».