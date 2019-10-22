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Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»

Три очка Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Блюз» прервали серию из четырёх поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, в активе которого гол и две результативные передачи. Голами в составе победителей также отметились Брэйден Шенн и Дэвид Перрон. Голкипер хозяев Джордан Биннингтон отразил 17 бросков из 18. Иван Барбашёв очков не набрал.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл на льду 18 минут 3 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил пять силовых приёмов и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2019, вторник. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Шенн (Данн, Тарасенко) – 10:07' (5x4)   1:1 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 12:38' (5x4)   2:1 Перрон (Тарасенко, Фолк) – 25:07' (5x5)   3:1 Тарасенко (Шварц, Парэйко) – 35:06' (5x5)
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