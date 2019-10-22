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КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тыс. рублей за поведение тренера Гулявцева

КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тыс. рублей за повед
КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тыс. рублей за поведение тренера Гулявцева
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига рассмотрела эпизод, произошедший 21 октября 2019 года, в матче регулярного чемпионата «Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва). Матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:1.

«Изучив имеющиеся материалы, лига квалифицировала действия главного тренера ХК «Амур» Александра Гулявцева по п.1.19 статьи 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)».

На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 тыс. рублей согласно п.29 ст.29 дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов, как подрывающих имидж Континентальной хоккейной лиги», — сказано в официальном заявлении КХЛ.

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