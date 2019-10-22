КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тыс. рублей за поведение тренера Гулявцева

Континентальная хоккейная лига рассмотрела эпизод, произошедший 21 октября 2019 года, в матче регулярного чемпионата «Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва). Матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:1.
«Изучив имеющиеся материалы, лига квалифицировала действия главного тренера ХК «Амур» Александра Гулявцева по п.1.19 статьи 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)».
На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 тыс. рублей согласно п.29 ст.29 дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов, как подрывающих имидж Континентальной хоккейной лиги», — сказано в официальном заявлении КХЛ.
- 22 октября 2019
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- 21 октября 2019
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