КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тыс. рублей за поведение тренера Гулявцева

Континентальная хоккейная лига рассмотрела эпизод, произошедший 21 октября 2019 года, в матче регулярного чемпионата «Амур» (Хабаровск) – «Динамо» (Москва). Матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:1.

«Изучив имеющиеся материалы, лига квалифицировала действия главного тренера ХК «Амур» Александра Гулявцева по п.1.19 статьи 54 спортивного регламента КХЛ: «Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)».



На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 тыс. рублей согласно п.29 ст.29 дисциплинарного регламента КХЛ. Также предупредить ХК «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов, как подрывающих имидж Континентальной хоккейной лиги», — сказано в официальном заявлении КХЛ.