Лучший бомбардир сезона КХЛ Шипачёв увеличил отрыв от Капризова до шести очков

«Адмирал» принимал во Владивостоке московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бело-голубых.

Результативной передачей в этом матче отметился капитан «Динамо» Вадим Шипачёв. Благодаря голевому пасу на Дмитрия Яшкина Вадим первым в КХЛ добрался до отметки в 20 результативных передач в сезоне. Шипачёв с 27 (7+20) баллами лидирует в гонке бомбардиров КХЛ.

Ближайший преследователь — нападающий ЦСКА Кирилл Капризов — отстаёт от Вадима на шесть очков. Третье место занимает форвард СКА Владимир Ткачёв. У Владимира, как и у Кирилла, в активе 21 балл, но при этом сыграно на три матча больше.

32-летний нападающий пополнил состав бело-голубых в 2018 году. В первый же сезон в «Динамо» Вадим переписал больше 10 клубных рекордов, в том числе набрав больше всего очков за один сезон в истории отечественных чемпионатов