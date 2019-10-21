Шипачёв стал автором нового рекорда московского «Динамо»

Московское «Динамо» обыгрывает «Амур» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В ходе второго периода гости впереди – 2:0.



Капитан бело-голубых Вадим Шипачёв отметился двумя результативными передачами, благодаря чему добрался до отметки в 100 очков в составе московского «Динамо».



Вадим стал автором нового клубного рекорда, став самым быстрым игроком в истории КХЛ, разменявшим подобный рубеж. Чтобы набрать 100 очков в «Динамо», Шипачёву понадобилось провести всего 93 матча. Прежнее достижение принадлежало шведскому нападающему Маттиасу Вейнхандлю (100 очков за 100 матчей, сезоны 2008/09 и 2009/10).



32-летний нападающий пополнил состав бело-голубых в 2018 году. В первый же сезон в «Динамо» Вадим переписал больше 10 клубных рекордов, в том числе набрав больше всего очков за один сезон в истории отечественных чемпионатов. Благодаря ассистентскому дублю в Хабаровске Вадим стал членом динамовского символического клуба братьев Голиковых.

Шипачёв установил рекорд «Динамо», побив достижение 40-летней давности