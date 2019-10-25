«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес, Тарасенко получил травму

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луиз Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев – 5:2.



В составе победителей голы на счету Винса Данна, Алекса Пьетранджелло, Роберта Томаса, дубль оформил Брэйден Шенн. У «Кингз» отличились Джефф Картер и Алекс Иафалло.



Форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко, набиравший очки в пяти матчах подряд (3+5), получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода при счете 0:0, пытаясь убежать в отрыв от защитника «Кингз» Шона Уокера.



Игрок «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 11.55 и не отметился результативными действиями. Форвард «Кингз» Илья Ковальчук при игровом времени 14.47 также не отметился результативными действиями и закончил матч с «-1».



В другом матче игрового дня «Нэшвилл Предаторз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» — 4:0.