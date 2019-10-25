Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Автомобилист» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес, Тарасенко получил травму

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес, Тарасенко получил травму
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луиз Блюз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев – 5:2.

В составе победителей голы на счету Винса Данна, Алекса Пьетранджелло, Роберта Томаса, дубль оформил Брэйден Шенн. У «Кингз» отличились Джефф Картер и Алекс Иафалло.

Форвард «музыкантов» Владимир Тарасенко, набиравший очки в пяти матчах подряд (3+5), получил повреждение за шесть минут до окончания первого периода при счете 0:0, пытаясь убежать в отрыв от защитника «Кингз» Шона Уокера.

Игрок «Сент-Луиса» Иван Барбашёв провёл на льду 11.55 и не отметился результативными действиями. Форвард «Кингз» Илья Ковальчук при игровом времени 14.47 также не отметился результативными действиями и закончил матч с «-1».

В другом матче игрового дня «Нэшвилл Предаторз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» — 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Картер (Лизотт, Даути) – 14:49' (5x5)   1:1 Данн (Шварц, Парэйко) – 18:23' (5x4)   1:2 Иафалло (Уокер, Копитар) – 23:07' (5x5)   2:2 Пьетранджело (Перрон, О'Райлли) – 30:16' (5x4)   3:2 Томас (Сэнфорд, Бозак) – 31:56' (5x5)   4:2 Шенн (Шварц, Парэйко) – 47:29' (5x4)   5:2 Шенн (Стин) – 59:01' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Саломяки (Сиссонс, Йози) – 20:37' (5x5)   2:0 Йернкрок (Арвидссон, Джохансен) – 39:31' (5x5)   3:0 Смит (Бонино, Гримальди) – 46:58' (5x5)   4:0 Сиссонс (Экхольм) – 56:53' (4x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019