Защитник «Вашингтона» Карлсон сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.
Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметился результативной передачей, продлив результативную серию до девяти матчей. Благодаря этому американский хоккеист сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Джона 21 (5+16) очко в 12 матчах регулярки.
Статистика Джона Карлсона в регулярном сезоне-2019/20
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отстаёт всего на одно очко. Тройку лучших с 19 баллами замыкает одноклубник Макдэвида немецкий нападающий Леон Драйзайтль.
Лучший бомбардир НХЛ Карлсон: не знаю, что сказать. Мне везёт. Это круто
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