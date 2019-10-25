Защитник «Вашингтона» Карлсон сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась победой хозяев – 4:3 ОТ. «Столичная» команда не смогла продлить победную серию до пяти матчей.

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон отметился результативной передачей, продлив результативную серию до девяти матчей. Благодаря этому американский хоккеист сохранил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. В активе Джона 21 (5+16) очко в 12 матчах регулярки.

Статистика Джона Карлсона в регулярном сезоне-2019/20

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отстаёт всего на одно очко. Тройку лучших с 19 баллами замыкает одноклубник Макдэвида немецкий нападающий Леон Драйзайтль.