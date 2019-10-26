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«Северсталь» — «Йокерит»: стали известны составы команд

«Северсталь» — «Йокерит»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Череповце состоится сегодня, 26 октября, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);
Провольнев — Сизов, Монахов – Якимов – Лишка;
Кудако — Макеев, Морозов – Бодров — Алексеев;
Хохлов — Хабаров, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Рогов – Шулак, Грачёв – Кодола – Захарчук.

«Йокерит»:

Калниньш (Ниеми);
Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;
Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;
Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Регин — Хаапала;
Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Оксанен.

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