«Северсталь» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и финского «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Череповце состоится сегодня, 26 октября, начало — в 17:00 мск.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Провольнев — Сизов, Монахов – Якимов – Лишка;

Кудако — Макеев, Морозов – Бодров — Алексеев;

Хохлов — Хабаров, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Рогов – Шулак, Грачёв – Кодола – Захарчук.



«Йокерит»:



Калниньш (Ниеми);

Лехтонен — Грант, Мяэналанен — Контиола — Анттила;

Лёв — Лепистё, Иконен — Норман — О`Нилл;

Эронен — Лауридсен, Савинайнен — Регин — Хаапала;

Рясанен, Йоэнсуу — Ниеми — Оксанен.