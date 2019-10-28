Тренер «Ак Барса»: смотреть на место в таблице нельзя, «Амур» на подъёме

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем с «Амуром» рассказал о сильных сторонах соперника. Встреча состоится сегодня, 28 октября, начало матча — в 19:00 мск.



«Против «Барыса» получилась тяжёлая игра, так она и с «Амуром» будет тяжёлая. Во-первых, хабаровская команда входит в тройку по игре в первом периоде. Мы стараемся не смотреть на таблицу, отталкиваться от своей игры. Поэтому готовимся к этому матчу как к любому другому.



Положение «Амура» в турнирной таблице? Посмотрите на Восточную конференцию: все команды подравнялись, там разница в восьмёрке − три игры ты выиграл, и уже турнирное положение другое. «Амур» выиграл два последних матча, команда на эмоциональном подъёме. Здесь абсолютно нельзя смотреть, топовая это команда или нет, все команды работают и играют на победу – тот же «Адмирал». Очень ровно все идут, и последние туры это показали: «Куньлунь» обыграл «Авангард», «Витязь». Здесь на это вообще нельзя обращать внимание, нужно отталкиваться от своей игры, от своей концепции и работать так, как мы хотим.



У них очень много играют две пары братьев – Зогорна и Ушенины. Плюс неплохое большинство, в меньшинстве работают плотно очень, будет тяжело взломать эту плотную оборону. Попросим играть агрессивно – мы всегда хотим играть с шайбой, идти на ворота, лезть. Если размажем всё это по углам, то победы не добьёмся. Надо концентрироваться именно на тех вещах, которые мы будем требовать и просить от ребят», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».