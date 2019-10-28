Разин: СКА есть СКА. Первые два периода «Северсталь» смотрела фамилии

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (1:2 Б).

«СКА — с победой. Хочется поблагодарить болельщиков – очередной раз полные трибуны. Они всегда болеют и переживают за нас до самого конца. Несмотря на буллиты, считаю, счёт по игре. Два периода мы играли неважно, в третьем было некуда отступать, поэтому смогли найти силы. За это благодарен команде. Как говорится, курочка по зёрнышку клюёт. Хоть у нас и пять поражений подряд, но три очка в копилке. Ничего страшного, идём дальше.

Психология победителя не так быстро вырабатывается. СКА есть СКА. С «Йокеритом» мы играли более раскрепощённо. Возможно, то поражение повлияло: мы могли выиграть, и нам не хватило немного положительных эмоций. Сегодня ребята вышли с мыслями, что играют со СКА, и первые два периода смотрели фамилии.

Уход Лапенкова? Это рабочие моменты. Нам нужно усилить две позиции, мы ищем игроков. Нужно кого-то убрать, кого-то взять. Мы присмотрели варианты, но для этого нужны финансы и место в составе», — цитирует Разина пресс-служба череповецкого клуба.