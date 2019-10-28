«Северсталь» потерпела 24-е поражение кряду в матчах со СКА
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» принимала СКА. Матч завершился со счётом 2:1 Б в пользу команды Алексея Кудашова. Питерский клуб прервал серию поражений из пяти матчей.
«Северсталь» последний раз выигрывала у СКА чуть меньше семи лет назад — 18 ноября 2012 года. Тогда «сталевары» выиграли тоже в серии буллитов (4:3 Б). Действующая серия поражений череповецкого клуба насчитывает 24 матча.
В сегодняшнем матче гости открыли счёт на исходе второго периода, отличился Йоонас Кемппайнен. Хозяева отыгрались усилиями Егора Морозова за пять минут до конца третьего периода. Автором победного броска в серии буллитов стал нападающий «армейцев» Владимир Ткачёв.
СКА прервал пятиматчевую серию поражений, по буллитам обыграв «Северсталь»
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