«Торпедо» — «Локомотив»: у гостей дебютирует Андрей Марков

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:00 мск.



В составе гостей дебютирует защитник Андрей Марков.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;

Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;

Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;

Минеев, Никонов, Щехура — Белевич — Гончарук.



«Локомотив»



Коновалов (Окоряк);

Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;

Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;

Марков — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;

Мисюль, Апальков, Денисенко — Свитов — Полунин.