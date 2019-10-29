«Торпедо» — «Локомотив»: у гостей дебютирует Андрей Марков

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Нижнем Новгороде состоится сегодня, 29 октября, начало матча — в 19:00 мск.
В составе гостей дебютирует защитник Андрей Марков.
«Торпедо»:
Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Жафяров — Шрёдер — Варнаков;
Дженовей — Зборовский, Бочаров — Хауден — Шенфельд;
Аляев — Мишарин, Веряев — Ильин — Ураков;
Минеев, Никонов, Щехура — Белевич — Гончарук.
«Локомотив»
Коновалов (Окоряк);
Рафиков — Накладал, Пяаярви — Да Коста — Санников;
Черепанов — Савченко, Ильенко — Алексеев — Кудрявцев;
Марков — Осипов, Каюмов — Красковский — Коваленко;
Мисюль, Апальков, Денисенко — Свитов — Полунин.
- 29 октября 2019
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