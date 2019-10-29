Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сегодня, 29 октября, перенёс операцию на левом плече, о чём сообщил генеральный менеджер команды Даг Армстронг.
«Тарасенко перенёс операцию сегодня утром и отдыхает. Срок восстановления игрока, по оценкам специалистов, по-прежнему составляет пять месяцев.
Тарасенко — наш топ-игрок, его будет не хватать. Но наша команда состоит из суммы всех частей. Это будет отличная возможность для некоторых молодых хоккеистов «Сент-Луиса», — приводит слова Армстронга «твиттер» клуба.
В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».
Агент Тарасенко: начался сезон — и снова травма. Это не добавляет оптимизма
Читайте также
- 29 октября 2019
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:06
-
19:48
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15
-
17:55
-
17:47
-
17:46
-
17:16
-
16:50
-
16:08
-
15:47
-
15:31
-
15:15
-
15:05
-
14:40
-
14:25
-
14:15
-
14:10
-
13:48
-
13:40
-
13:15
Партнерский контент