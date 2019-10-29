Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко сегодня, 29 октября, перенёс операцию на левом плече, о чём сообщил генеральный менеджер команды Даг Армстронг.



«Тарасенко перенёс операцию сегодня утром и отдыхает. Срок восстановления игрока, по оценкам специалистов, по-прежнему составляет пять месяцев.



Тарасенко — наш топ-игрок, его будет не хватать. Но наша команда состоит из суммы всех частей. Это будет отличная возможность для некоторых молодых хоккеистов «Сент-Луиса», — приводит слова Армстронга «твиттер» клуба.



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».

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