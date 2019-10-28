Агент Тарасенко: начался сезон — и снова травма. Это не добавляет оптимизма

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, прокомментировал информацию, что его клиент перенесёт операцию на левом плече. Минимальный срок восстановления хоккеиста составит пять месяцев.
«В первую очередь хочется пожелать здоровья Владимиру Тарасенко. К сожалению, травм в хоккее сложно избежать. Тем более что у Володи в последний чемпионский сезон накопилось много болячек. И вот теперь начался сезон — и снова травма. Это, конечно, не добавляет оптимизма.
Летом в интервью Владимир обмолвился, что НХЛ — тяжёлая лига. В ней практически все игроки получают травмы. Не стоит забывать, что хоккей в последние годы сильно изменился. Сложно назвать правого и виноватого во многих спорных эпизодах.
Постоянно много стыков и спорных ситуаций. Системы многих команд заточены под то, чтобы не дать сопернику сыграть в хоккей. Одной из составляющих такой системы является грань нанесения травмы игроку, и далеко не всегда эта грань соблюдается.
Володя получил травму в матче с «Лос-Анджелесом», когда защитник «Кингз» Шон Уокер надавил Тарасенко на плечо при выходе один на один. Я постоянно на связи с семьёй Владимира, с его клубом. Желаем нашему нападающему скорейшего выздоровления», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Видео момента с получением травмы Тарасенко можно посмотреть в «твиттере» Павла Панышева
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