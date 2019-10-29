Немировски: ровная игра, доволен тем, как бились хоккеисты «Торпедо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выигранного домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (2:1).
«Соглашусь с тем, что это была хорошая ровная игра, в которой мы забросили две шайбы, а соперники — одну. Ребята хорошо сыграли в ключевых эпизодах, принимали правильные решения в обороне. Очень доволен тем, как ребята сегодня бились», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».
Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт.
- 29 октября 2019
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:03
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:49
-
21:38
-
21:35
-
21:19
-
21:15
-
21:07
-
20:54
-
20:36
-
20:25
-
20:18
-
20:06
-
19:48
-
19:30
-
19:16
-
19:08
-
19:03
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:32
-
18:29
-
18:15