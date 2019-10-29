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Немировски: ровная игра, доволен тем, как бились хоккеисты «Торпедо»

Немировски: ровная игра, доволен тем, как бились хоккеисты «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги выигранного домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (2:1).

«Соглашусь с тем, что это была хорошая ровная игра, в которой мы забросили две шайбы, а соперники — одну. Ребята хорошо сыграли в ключевых эпизодах, принимали правильные решения в обороне. Очень доволен тем, как ребята сегодня бились», — приводит слова Немировски официальный сайт «Торпедо».

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт.

«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»
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