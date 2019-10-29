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«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»

«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Дэвида Немировски выиграли третий матч из пяти последних, у «железнодорожников» — два поражения в пяти последних встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Веряев (Мишарин, Бочаров) – 32:45' (5x5)   2:0 Дженовей (Бочаров) – 39:09' (5x5)   2:1 Да Коста (Марков, Полунин) – 40:48' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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