«Торпедо» одержало победу над «Локомотивом»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижегородское «Торпедо» на домашней площадке переиграло ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 2:1. Подопечные Дэвида Немировски выиграли третий матч из пяти последних, у «железнодорожников» — два поражения в пяти последних встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Первая половина встречи прошла без заброшенных шайб. На 33-й минуте счёт открыла команда хозяев, точным броском отметился нападающий Данил Веряев. В концовке второго периода защитник Чарльз Дженовей упрочил преимущество «Торпедо». На 41-й минуте ярославский клуб сократил разрыв в счёте усилиями форварда Стефана Да Косты, установив окончательный счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.