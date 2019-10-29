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Андриевский: «Сочи» хорошо воспринял смену тактики. Цель — попасть в плей-офф

Андриевский: «Сочи» хорошо воспринял смену тактики. Цель — попасть в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:1), ставшей для него первой во главе черноморского коллектива.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

«Понравилось желание команды бороться, играть. Начиная с первого периода шли по нарастающей. Понравилось, что немного меняли тактику, и команда это хорошо восприняла. Такие моменты радуют. Готовимся к следующим матчам.

Цель команды осталась прежней — попасть в плей-офф. Что нужно подтянуть, станет понятно в процессе. Я здесь только один день. В работе всё будет ясно», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

ХК «Сочи» победил «Салават Юлаев» в первом матче Андриевского
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