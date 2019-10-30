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Окончательный состав юниорской сборной России на Мировой кубок вызова

Окончательный состав юниорской сборной России на Мировой кубок вызова
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) прибыла в Свифт-Керрент (Канада), где со 2 по 9 ноября примет участие в Мировом кубке вызова. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Окончательный состав сборной включает троих вратарей, семерых защитников и 13 игроков нападения.

Вратари: Валерий Бринкман (СКА, 2003), Павел Канаев («Спартак»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»).

Защитники: Михаил Березовский, Владимир Грудинин (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Владислав Сапунов, Павел Минтюков (все — «Динамо М»), Арсений Коромыслов (СКА, 2003), Владислав Лукашевич («Локомотив»).

Нападающие: Данила Ганин, Артём Свищёв, Алексей Прокопенко (все — «Авангард»), Илья Иванцов, Владимир Сычёв (оба — СКА), Даниил Лазутин, Матвей Надворный, Никита Чибирков (все — «Динамо М»), Фёдор Свечков («Лада»), Иван Мехов («Ак Барс»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Данила Юров («Металлург»), Всеволод Гайдамак («Спартак», Санкт-Петербург).

Вчера, 29 октября, сборная провела первую ледовую тренировку на местном стадионе. Хоккеисты тренировались в следующих сочетаниях:

Вратари: Канаев, Вязовой, Бринкман.
Иванов — Грудинин, Надворный — Иванцов — Ганин;
Минтюков — Березовский, Полтапов — Лазутин — Чибриков;
Лукашевич — Сапунов, Сычёв — Прокопенко — Свищёв;
Коромыслов, Свечков — Гайдамак — Юров (Меховов).

Расписание матчей сборной России U17 на групповом этапе Мирового кубка вызова:
3 ноября, 4:00 (мск). Канада в красном — Россия
4 ноября, 22:00. Россия — Финляндия
6 ноября, 00:00. Россия — Швеция.

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