Окончательный состав юниорской сборной России на Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России (игроки до 17 лет) прибыла в Свифт-Керрент (Канада), где со 2 по 9 ноября примет участие в Мировом кубке вызова. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.



Окончательный состав сборной включает троих вратарей, семерых защитников и 13 игроков нападения.



Вратари: Валерий Бринкман (СКА, 2003), Павел Канаев («Спартак»), Семён Вязовой («Салават Юлаев»).



Защитники: Михаил Березовский, Владимир Грудинин (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Владислав Сапунов, Павел Минтюков (все — «Динамо М»), Арсений Коромыслов (СКА, 2003), Владислав Лукашевич («Локомотив»).



Нападающие: Данила Ганин, Артём Свищёв, Алексей Прокопенко (все — «Авангард»), Илья Иванцов, Владимир Сычёв (оба — СКА), Даниил Лазутин, Матвей Надворный, Никита Чибирков (все — «Динамо М»), Фёдор Свечков («Лада»), Иван Мехов («Ак Барс»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Данила Юров («Металлург»), Всеволод Гайдамак («Спартак», Санкт-Петербург).



Вчера, 29 октября, сборная провела первую ледовую тренировку на местном стадионе. Хоккеисты тренировались в следующих сочетаниях:



Вратари: Канаев, Вязовой, Бринкман.

Иванов — Грудинин, Надворный — Иванцов — Ганин;

Минтюков — Березовский, Полтапов — Лазутин — Чибриков;

Лукашевич — Сапунов, Сычёв — Прокопенко — Свищёв;

Коромыслов, Свечков — Гайдамак — Юров (Меховов).



Расписание матчей сборной России U17 на групповом этапе Мирового кубка вызова:

3 ноября, 4:00 (мск). Канада в красном — Россия

4 ноября, 22:00. Россия — Финляндия

6 ноября, 00:00. Россия — Швеция.