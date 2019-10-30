Расписание матчей НХЛ на 30 октября 2019 года

30 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20



02:00 (мск). «Нью-Джерси Дэвилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

02:30. «Коламбус Блю Джекетс» — «Эдмонтон Ойлерз»

03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд»

05:00. «Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз»

05:00. «Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенс»

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс»

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».