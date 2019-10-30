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Расписание матчей НХЛ на 30 октября 2019 года

Расписание матчей НХЛ на 30 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

30 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

02:00 (мск). «Нью-Джерси Дэвилз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа

02:30. «Коламбус Блю Джекетс» — «Эдмонтон Ойлерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон

03:00. «Сент-Луис Блюз» — «Миннесота Уайлд»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол

05:00. «Колорадо Эвеланш» — «Флорида Пантерз»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз

05:00. «Аризона Койотс» — «Монреаль Канадиенс»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль

05:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Ванкувер Кэнакс»

НХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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