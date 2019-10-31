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«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»

«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил екатеринбургскому «Автомобилисту», встреча закончилась со счётом 3:4 ОТ. «Барыс» проиграл четвёртый матч подряд, «Автомобилист» прервал серию из семи поражений.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Автомобилиста» Джефф Плэтт. На 26-й минуте подопечные Андрея Скабелки восстановили равновесие в счёте усилиями Егора Шалапова. В концовке второго периода «Автомобилист» вновь вышел вперёд, гол в актив записал форвард Брукс Мэйсек. На старте третьего периода счёт вновь стал равным, шайбу забросил Аркадий Шестаков. На 50-й минуте Павел Дацюк забросил третью шайбу своей команды. Вскоре Даррен Диц сделал счёт 3:3. В овертайме победу гостям принёс Найджел Доус.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 октября 2019, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 4
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Плэтт (Мэйсек, Василевский) – 06:22' (5x4)   1:1 Шалапов – 25:14' (5x5)   1:2 Мэйсек (Плэтт, Доус) – 38:19' (5x4)   2:2 Шестаков (Тангрэди, Бойд) – 40:47' (5x5)   2:3 Дацюк – 49:48' (5x4)   3:3 Диц (Маклюков, Найт) – 55:04' (5x5)   3:4 Доус – 60:40' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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