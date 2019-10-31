«Автомобилист» прервал серию поражений, победив «Барыс»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» на домашней площадке уступил екатеринбургскому «Автомобилисту», встреча закончилась со счётом 3:4 ОТ. «Барыс» проиграл четвёртый матч подряд, «Автомобилист» прервал серию из семи поражений.



Счёт в матче был открыт на седьмой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий «Автомобилиста» Джефф Плэтт. На 26-й минуте подопечные Андрея Скабелки восстановили равновесие в счёте усилиями Егора Шалапова. В концовке второго периода «Автомобилист» вновь вышел вперёд, гол в актив записал форвард Брукс Мэйсек. На старте третьего периода счёт вновь стал равным, шайбу забросил Аркадий Шестаков. На 50-й минуте Павел Дацюк забросил третью шайбу своей команды. Вскоре Даррен Диц сделал счёт 3:3. В овертайме победу гостям принёс Найджел Доус.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.