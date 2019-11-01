Результаты матчей НХЛ за 31 октября 2019 года
31 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 5:6 ОТ. Перед третьим периодом «Калгари» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в овертайме забил Мэттью Ткачук. Всего в этой встрече Ткачук забил два гола и сделал результативную передачу.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 6
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Бонино (Смит, Эллис) – 05:33' (5x5) 2:0 Уотсон (Сиссонс, Ирвин) – 10:15' (5x5) 2:1 Райан (Ткачук, Ханифин) – 15:27' 3:1 Йернкрок (Уотсон) – 24:36' (5x5) 4:1 Йернкрок (Уотсон) – 38:52' (4x5) 4:2 Андерссон (Годро, Монахан) – 41:58' (5x5) 4:3 Линдхольм (Монахан) – 53:38' (5x5) 4:4 Куин (Джордано, Райан) – 56:39' (5x5) 5:4 Уотсон (Сиссонс, Экхольм) – 58:38' (5x5) 5:5 Ткачук (Монахан, Годро) – 59:21' (5x5) 5:6 Ткачук (Линдхольм, Броди) – 64:59' (3x3)
«Вегас Голден Найтс» — «Монреаль Канадиенс» — 4:5 ОТ. «Вегас» потерпел второе поражение за последние три матча. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дано (Уэбер, Татар) – 02:35' (5x5) 1:1 Карлссон (Маршессо, Смит) – 14:35' (5x5) 2:1 Так (Шмидт, Икин) – 19:35' (5x5) 2:2 Друен (Райлли, Доми) – 29:40' (5x5) 3:2 Гласс (Икин) – 44:21' (5x5) 4:2 Стоун (Пасиоретти) – 47:59' (5x5) 4:3 Татар – 53:33' (5x5) 4:4 Галлахер (Армиа) – 58:02' (5x5) 4:5 Доми (Питри) – 60:26' (3x3)
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.
Ткачук забил клюшкой между ног на последней секунде овертайма. Видео
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