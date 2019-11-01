Результаты матчей НХЛ за 31 октября 2019 года

31 октября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось два матча.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

«Нэшвилл Предаторз» — «Калгари Флэймз» — 5:6 ОТ. Перед третьим периодом «Калгари» уступал со счётом 1:4, но смог отыграться и перевёл игру в овертайм. Решающий гол в овертайме забил Мэттью Ткачук. Всего в этой встрече Ткачук забил два гола и сделал результативную передачу.

«Вегас Голден Найтс» — «Монреаль Канадиенс» — 4:5 ОТ. «Вегас» потерпел второе поражение за последние три матча. «Монреаль» в свою очередь одержал третью победу подряд.

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли.