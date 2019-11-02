«Филадельфия» одолела «Нью-Джерси» по буллитам, у Проворова передача и «+1»

«Филадельфия Флайерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Шон Кутюрье, в активе которого 2 (1+1) очка. Голами у гостей также отметились Оскар Линдблом и Джоэль Фараби. Голкипер «Флайерз» Картер Харт отразил 23 броска из 26.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 8 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Герман Рубцов очков не набрал. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев не попал в заявку на матч.