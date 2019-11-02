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«Филадельфия» одолела «Нью-Джерси» по буллитам, у Проворова передача и «+1»

«Филадельфия» одолела «Нью-Джерси» по буллитам, у Проворова передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Решающий буллит в серии послематчевых штрафных бросков исполнил Шон Кутюрье, в активе которого 2 (1+1) очка. Голами у гостей также отметились Оскар Линдблом и Джоэль Фараби. Голкипер «Флайерз» Картер Харт отразил 23 броска из 26.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провёл на льду 27 минут 8 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Герман Рубцов очков не набрал. Форвард «Дэвилз» Никита Гусев не попал в заявку на матч.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Симмондс (Хьюз, Палмьери) – 06:24' (5x4)   1:1 Линдблом (Кутюрье, Конечны) – 10:39' (5x5)   1:2 Кутюрье (Линдблом) – 27:26' (5x5)   2:2 Ватанен (Хишир, Холл) – 34:28' (5x4)   3:2 Холл (Грин, Палмьери) – 49:58' (5x5)   3:3 Фараби (Раффль, Проворов) – 51:29' (5x5)   3:4 Кутюрье – 65:00' (ПБ)
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