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Рябков: «Автомобилист» состоит не из одного Дацюка. Всем надо посмотреть на себя

Рябков: «Автомобилист» состоит не из одного Дацюка. Всем надо посмотреть на себя
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков поделился мнением о выступлении форварда Павла Дацюка. В двух последних матчах регулярного чемпионата КХЛ 41-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка.

«У Павла хороший отрезок, он обретает себя. Мы в Павла верим. Человеку, который пропустил полгода, нужно было время, чтобы обрести игровые кондиции. Мы рады, что он не просто забивает и отдаёт, а делает это в шикарном стиле.

Серия из семи поражений подряд? У нас команда состоит не из одного Павла, всем надо посмотреть на себя. Проблема была общекомандная, в первую очередь связанная с организацией игры. Как только эти аспекты чуть-чуть подлатали, результат пошёл, с Павлом это никак не связано», — цитирует Рябкова ТАСС.

Дацюк — самый возрастной автор гола «Автомобилиста» в КХЛ, ему 41 год и 103 дня
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