Бадюков: Юрзинов внесёт в «Трактор» свежий взгляд, своё видение и восприятие

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал перестановки в тренерском штабе «Трактора». В должности главного тренера челябинского клуба Петериса Скудру сменил Владимир Юрзинов-младший.

«Думаю, Скудра в перерыве обязательно поработал бы с командой в плане физики. Но Юрзинов внесёт свежий взгляд, своё видение и восприятие. Что касается прошедшей части чемпионата, думаю, у команды не всё получилось. Летом мы видели достаточно неплохой «Трактор», который позволил всем, и руководству клуба в том числе, подумать, что и в чемпионате будет всё хорошо. Но стартовая поездка из восьми матчей попросту убила челябинцев, и после этого всё пошло по накатанной. Сейчас челябинцы идут на предпоследнем месте в Восточной конференции. Руководство, наверное, имело право признать этот результат негативным», — сказал Бадюков «Чемпионату».