«Сочи» всухую обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию до четырёх матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу черноморского клуба.
Подопечные Александра Андриевского забросили две шайбы в концовке первого периода. Сначала точным броском отметился Шон Коллинз, а затем ворота гостей поразил Мальте Стрёмвалль, реализовавший численный перевес. Во втором и третьем периодах зрители заброшенных шайб не увидели. Голкипер сочинского клуба Иван Налимов записал себе в актив шат-аут.
«Сочи» одержал четвёртую победу подряд, а китайская команда прервала серию из пяти побед. 13 ноября «леопарды» проведут выездной матч с «Автомобилистом», а «драконы» в этот же день встретятся в Китае с «Йокеритом».
- 3 ноября 2019
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