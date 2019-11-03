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«Сочи» всухую обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию до четырёх матчей

«Сочи» всухую обыграл «Куньлунь» и продлил победную серию до четырёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сочи» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу черноморского клуба.

Подопечные Александра Андриевского забросили две шайбы в концовке первого периода. Сначала точным броском отметился Шон Коллинз, а затем ворота гостей поразил Мальте Стрёмвалль, реализовавший численный перевес. Во втором и третьем периодах зрители заброшенных шайб не увидели. Голкипер сочинского клуба Иван Налимов записал себе в актив шат-аут.

«Сочи» одержал четвёртую победу подряд, а китайская команда прервала серию из пяти побед. 13 ноября «леопарды» проведут выездной матч с «Автомобилистом», а «драконы» в этот же день встретятся в Китае с «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
03 ноября 2019, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Коллинз (Эллис, Бертильссон) – 17:22' (5x5)   2:0 Стрёмвалль (Росен, Коллинз) – 19:22' (5x4)
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