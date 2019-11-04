Кожевников: прорыв «Металлурга» ожидаем, Воробьёв вытащил команду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о последних удачных результатах магнитогорского «Металлурга».



«Прорыв «Металлурга» ожидаем, клуб возвращается на победные рельсы. Команда-то очень хорошая по составу. Когда-то у неё должно было прорезаться. Илья Воробьёв вытащил команду, уральцы уже находятся в зоне плей-офф. И это учитывая большую конкуренцию и плотность в таблице на Востоке. Наконец-то клуб вышел из серии неудач, которая постигла уральцев на старте сезона при Йозефе Яндаче. Такая команда не имела права играть слабо и находиться на дне турнирной таблицы. Сейчас жизнь в «Металлурге» налаживается, видно, что проводится серьёзная работа. Будем следить за выступлением коллектива Воробьёва дальше. Все предпосылки для удачной второй части чемпионата имеются», — сказал Кожевников «Чемпионату».

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.