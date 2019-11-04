Сошников: играть в четвёртом звене на маленьких площадках — не мой хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал, почему быстро адаптировался в уфимской команде.



«Когда я летом подписывал контракт с «Салаватом Юлаевым», то знал, что всё будет хорошо. Знал, к чему готовиться. Хорошо, что подписал контракт заранее, мой агент решил этот вопрос. Дальше уже был вопрос мастерства, нужно было доказывать. Если в тебе что-то есть, то ты должен раскрыться и заиграть. Главное, чтобы возможность дали. Мне её дали, за что я благодарен руководству уфимского клуба, тренерскому штабу команды.



Травмы обходят стороной? Да, я рад этому. Просто поймите, когда ты играешь в четвёртом звене с крупными ребятами на маленьких площадках, то сразу начинаются травмы. Это не мой хоккей. Я могу играть в силовой манере, но и забивать тоже умею, что сейчас и доказываю.



Право на творчество? Никто никого не зажимает, не заставляет выбрасывать шайбу по стеклу. Наоборот, стараемся играть в красивый и комбинационный хоккей, больше владеть шайбой. Не бегать за ней, а чтобы за нами бегали и отбирали её», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Ночью разбудят – буду готов играть за Россию». Интервью с лучшим снайпером КХЛ Никита Сошников рассказал, как «зажигает» в «Салавате Юлаеве» и чего ждёт от вызова в сборную на Евротур.