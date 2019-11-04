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Немировски: «Торпедо» опять показало характер, билось, как всегда

Немировски: «Торпедо» опять показало характер, билось, как всегда
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3 Б). Хозяева потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

«Думаю, интересная игра получилась. Первый период был ровный, может быть, хозяева играли чуть лучше нас. Мы начали лучше играть во втором периоде, но не забивали свои моменты. А они хороший гол забили в конце.

Третий период мы начали неудачно, сразу пропустили. Но ребята не сдавались, как всегда, бились, верили, что можем сравнять счёт. Обидно было пропустить третий гол, но опять показали характер и выиграли по буллитам. Очень важно уйти на перерыв с победой, я доволен ребятами», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.

«Витязь» потерпел шестое поражение в семи последних матчах, уступив «Торпедо»
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