Немировски: «Торпедо» опять показало характер, билось, как всегда

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3 Б). Хозяева потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

«Думаю, интересная игра получилась. Первый период был ровный, может быть, хозяева играли чуть лучше нас. Мы начали лучше играть во втором периоде, но не забивали свои моменты. А они хороший гол забили в конце.

Третий период мы начали неудачно, сразу пропустили. Но ребята не сдавались, как всегда, бились, верили, что можем сравнять счёт. Обидно было пропустить третий гол, но опять показали характер и выиграли по буллитам. Очень важно уйти на перерыв с победой, я доволен ребятами», — цитирует Немировски пресс-служба КХЛ.