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«Витязь» потерпел шестое поражение в семи последних матчах, уступив «Торпедо»

«Витязь» потерпел шестое поражение в семи последних матчах, уступив «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» принимал в Подольске «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 4:3 Б в пользу гостей. Хозяева потерпели шестое поражение в последних семи матчах.

Первый период завершился без заброшенных шайб, а счёт был открыт за три секунды до сирены об окончании второй двадцатиминутки после точного броска Святослава Гребенщикова. На первой минуте третьего периода Миро Аалтонен укрепил преимущество подмосковного клуба, на что гости ответили голом Станислава Бочарова в меньшинстве. Чуть позже Антон Шенфельд восстановил равновесие, но Александр Сёмин снова вывел хозяев вперёд. Тай Ратти забросил третью шайбу в ворота хозяев. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.

13 ноября «Витязь» проведёт выездной матч с минским «Динамо», а «Торпедо» встретится с «зубрами» в столице Беларуси 12-го числа.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 ноября 2019, понедельник. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гребенщиков (Йормакка, Аалтонен) – 39:57' (5x5)   2:0 Аалтонен (Сёмин) – 40:45' (5x5)   2:1 Бочаров – 41:40' (4x5)   2:2 Шенфельд – 44:31' (5x5)   3:2 Сёмин (Стасенко) – 46:34' (5x5)   3:3 Ратти (Шрёдер, Жафяров) – 50:27' (5x5)   3:4 Шрёдер – 65:00' (ПБ)
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