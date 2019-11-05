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Р. Ротенберг — о ситуации с ВАДА: мы же доказали, поехали на Олимпиаду в Корею

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Р. Ротенберг — о ситуации с ВАДА: мы же доказали, поехали на Олимпиаду в Корею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о телевизионных трансляциях Кубка Карьяла.

«Насколько тревожна ситуация с ВАДА? Мы же доказали, поехали на Олимпиаду в Корею. Сейчас не самый правильный подход комментировать политические вопросы. Мы занимаемся спортом.

Матчи Кубка Карьяла покажут Первый канал и Матч. Скорее всего, в субботу и воскресенье матчи покажут на Матче, а в четверг все матчи будут на сайте Первого канала, а один матч покажут на одном из каналов Матча.

Приведение КХЛ к единому стандарту площадок? Здесь есть нюанс, ЧМ в Швейцарии будет играться на площадке 30х60, а Олимпиада – на 26х60. Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. Не во всех дворцах в принципе есть техническая возможность менять площадку. Мы будем исходить из того, что есть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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