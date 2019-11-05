Виннипег — худший город НХЛ по мнению игроков лиги
Игроки Национальной хоккейной лиги приняли участие в опросе, где им предлагалось определить худший город в лиге.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Почти половина опрошенных хоккеистов (42%) выбрали Виннипег, ключевые претензии — холод и грязные улицы. На втором месте — Баффало (32%), третье место занимает Эдмонтон (10%).
С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат НХЛ прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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- 5 ноября 2019
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