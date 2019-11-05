Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Виннипег — худший город НХЛ по мнению игроков лиги

Виннипег — худший город НХЛ по мнению игроков лиги
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги приняли участие в опросе, где им предлагалось определить худший город в лиге.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

Почти половина опрошенных хоккеистов (42%) выбрали Виннипег, ключевые претензии — холод и грязные улицы. На втором месте — Баффало (32%), третье место занимает Эдмонтон (10%).

С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат НХЛ прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019