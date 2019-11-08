«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», Ничушкин не забил в 85-м матче кряду в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.
Нападающий хозяев Юнас Донской отличился тремя голами. Натан Маккиннон забил гол и сделал 3 результативные передачи. Российский форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Форвард хозяев Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 85 игр.
Таким образом, «Колорадо» прервал пятиматчевую серию поражений. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре встречи.
НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макар (Ньето, Грейвз) – 00:49' (5x5) 1:1 Эллис (Джохансен) – 12:08' (5x5) 2:1 Маккиннон (Макар, Бураковски) – 17:56' (5x3) 2:2 Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 21:25' (5x5) 2:3 Дюшейн (Арвидссон, Йози) – 24:55' (5x4) 3:3 Донской (Маккиннон, Калверт) – 25:26' (5x5) 4:3 Грейвз (Кадри, Джост) – 25:46' (5x5) 5:3 Бураковски (Каменев, Джонсон) – 26:57' (5x5) 6:3 Ньето (Комфер, Грейвз) – 27:47' (4x5) 7:3 Калверт (Маккиннон, Макар) – 30:01' (5x5) 8:3 Донской (Джонсон, Маккиннон) – 33:26' (5x5) 8:4 Смит (Бонино, Гримальди) – 52:41' (5x5) 9:4 Донской (Бураковски, Тайнэн) – 57:53' (5x4)
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