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«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», Ничушкин не забил в 85-м матче кряду в НХЛ

«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», Ничушкин не забил в 85-м матче кряду в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.

Нападающий хозяев Юнас Донской отличился тремя голами. Натан Маккиннон забил гол и сделал 3 результативные передачи. Российский форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Форвард хозяев Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 85 игр.

Таким образом, «Колорадо» прервал пятиматчевую серию поражений. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 ноября 2019, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
9 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Макар (Ньето, Грейвз) – 00:49' (5x5)   1:1 Эллис (Джохансен) – 12:08' (5x5)   2:1 Маккиннон (Макар, Бураковски) – 17:56' (5x3)   2:2 Форсберг (Арвидссон, Джохансен) – 21:25' (5x5)   2:3 Дюшейн (Арвидссон, Йози) – 24:55' (5x4)   3:3 Донской (Маккиннон, Калверт) – 25:26' (5x5)   4:3 Грейвз (Кадри, Джост) – 25:46' (5x5)   5:3 Бураковски (Каменев, Джонсон) – 26:57' (5x5)   6:3 Ньето (Комфер, Грейвз) – 27:47' (4x5)   7:3 Калверт (Маккиннон, Макар) – 30:01' (5x5)   8:3 Донской (Джонсон, Маккиннон) – 33:26' (5x5)   8:4 Смит (Бонино, Гримальди) – 52:41' (5x5)   9:4 Донской (Бураковски, Тайнэн) – 57:53' (5x4)
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