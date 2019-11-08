«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», Ничушкин не забил в 85-м матче кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча состоялась на стадионе «Пепси-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.

Нападающий хозяев Юнас Донской отличился тремя голами. Натан Маккиннон забил гол и сделал 3 результативные передачи. Российский форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Форвард хозяев Валерий Ничушкин провёл на площадке 14 минут и 2 секунды и не отметился результативными действиями. Россиянин продлил безголевую серию в Национальной хоккейной лиге до 85 игр.

Таким образом, «Колорадо» прервал пятиматчевую серию поражений. «Нэшвилл» в свою очередь потерпел третье поражение за последние четыре встречи.