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«Трактор» заключил полноценный контракт с Александром Авциным

«Трактор» заключил полноценный контракт с Александром Авциным
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» заключил полноценный контракт с нападающим Александром Авциным, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее игрок находился в клубе на пробном соглашении.

28-летний Авцин провёл 10 матчей в нынешнем сезоне КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 3 (1+2) очка. Постоянного места в составе Александр не имел, и 16 октября 2019 года нижнекамский клуб расторг контракт с хоккеистом.

Статистика Александра Авцина в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20

Находясь на пробном соглашении в «Тракторе», Авцин отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в трёх матчах. При этом все очки Александр набрал в матче с минским «Динамо» (4:1).

Лисин и Авцин заключили пробные контракты с «Трактором»
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