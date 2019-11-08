«Трактор» заключил полноценный контракт с Александром Авциным
«Трактор» заключил полноценный контракт с нападающим Александром Авциным, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон. Ранее игрок находился в клубе на пробном соглашении.
28-летний Авцин провёл 10 матчей в нынешнем сезоне КХЛ в составе «Нефтехимика», набрав 3 (1+2) очка. Постоянного места в составе Александр не имел, и 16 октября 2019 года нижнекамский клуб расторг контракт с хоккеистом.
Статистика Александра Авцина в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20
Находясь на пробном соглашении в «Тракторе», Авцин отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами в трёх матчах. При этом все очки Александр набрал в матче с минским «Динамо» (4:1).
Лисин и Авцин заключили пробные контракты с «Трактором»
- 8 ноября 2019
-
15:25
-
15:01
-
14:35
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
13:50
-
13:14
-
13:07
-
13:04
-
12:45
-
12:21
-
12:00
-
11:38
-
11:23
-
11:05
-
10:51
-
10:30
-
10:20
-
10:05
-
10:00
-
09:49
-
09:35
-
09:15
-
08:56
-
08:35
-
08:30
-
08:09
-
07:52
-
07:46
-
07:39
-
07:25
-
07:19
-
07:15
-
07:02
Партнерский контент