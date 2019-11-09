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Молодёжная сборная России крупно проиграла Швеции на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России крупно проиграла Швеции на Турнире четырёх наций
Хоккей / Прочие 0

Молодёжная сборная России на Турнире четырёх наций потерпела поражение с разгромным счётом 1:6 в матче с национальной командой Швеции.

Счёт был открыт на восьмой минуте, отличился шведский хоккеист Альбин Эрикссон. В концовке первого периода россияне сумели отыграться, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Егор Чинахов. Во втором периоде Швеция сумела выйти вперёд и получить преимущество за счёт дубля форварда Нилса Хёгландера. В заключительной двадцатиминутке россияне пропустили ещё три шайбы, авторами которых стали Маркус Карлберг, Самуэль Фагемо и Альбин Сундсвик.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
09 ноября 2019, суббота. 18:30 МСК
Швеция U20
Окончен
6 : 1
Россия U20
1:0 Эрикссон (Хёгландер, Пашич) – 07:25' (5x4)   1:1 Чинахов (Николаев, Мисюль) – 19:17' (5x5)   2:1 Хёгландер – 26:57' (5x5)   3:1 Хёгландер (Оман, Лундмарк) – 34:31' (5x5)   4:1 Карлберг (Оман) – 43:48' (5x5)   5:1 Фагемо (Вильсбю) – 49:15' (5x5)   6:1 Сундсвик (Карлберг, Хенрикссон) – 56:23' (5x5)
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