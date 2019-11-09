Молодёжная сборная России крупно проиграла Швеции на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России на Турнире четырёх наций потерпела поражение с разгромным счётом 1:6 в матче с национальной командой Швеции.



Счёт был открыт на восьмой минуте, отличился шведский хоккеист Альбин Эрикссон. В концовке первого периода россияне сумели отыграться, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Егор Чинахов. Во втором периоде Швеция сумела выйти вперёд и получить преимущество за счёт дубля форварда Нилса Хёгландера. В заключительной двадцатиминутке россияне пропустили ещё три шайбы, авторами которых стали Маркус Карлберг, Самуэль Фагемо и Альбин Сундсвик.