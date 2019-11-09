Олимпийская сборная России одолела Словакию, у Толчинского дубль

Олимпийская сборная России в матче Кубка Германии обыграла команду Словакии, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. В первом матче на турнире подопечные Олега Браташа уступили немецкой сборной со счётом 3:4.



В концовке первого периода счёт открыл нападающий российской сборной Сергей Толчинский. На 28-й минуте словацкая команда восстановила равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал форвард Адам Лишка. В концовке второго периода гол забил форвард россиян Владислав Кодола. В концовке словацкая команда сравняла счёт и перевела встречу в овертайм. Победу россиянам в дополнительное время принёс Толчинский, оформив дубль.

Состав сборной России:



Тихомиров (Тарасов);

Волков – Зайцев, Брюквин – Игумнов – Толчинский;

Кудако – Ермаков, Вовченко – Кодола – Воронин;

Щемеров – Юдин, Галимов – Иванов – Порядин;

Карпухин – Воронков, Гребенщиков – Ильин – Цыплаков.