Олимпийская сборная России одолела Словакию, у Толчинского дубль

Олимпийская сборная России в матче Кубка Германии обыграла команду Словакии, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. В первом матче на турнире подопечные Олега Браташа уступили немецкой сборной со счётом 3:4.
В концовке первого периода счёт открыл нападающий российской сборной Сергей Толчинский. На 28-й минуте словацкая команда восстановила равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал форвард Адам Лишка. В концовке второго периода гол забил форвард россиян Владислав Кодола. В концовке словацкая команда сравняла счёт и перевела встречу в овертайм. Победу россиянам в дополнительное время принёс Толчинский, оформив дубль.
Состав сборной России:
Тихомиров (Тарасов);
Волков – Зайцев, Брюквин – Игумнов – Толчинский;
Кудако – Ермаков, Вовченко – Кодола – Воронин;
Щемеров – Юдин, Галимов – Иванов – Порядин;
Карпухин – Воронков, Гребенщиков – Ильин – Цыплаков.
- 9 ноября 2019
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