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Олимпийская сборная России одолела Словакию, у Толчинского дубль

Олимпийская сборная России одолела Словакию, у Толчинского дубль
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская сборная России в матче Кубка Германии обыграла команду Словакии, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ. В первом матче на турнире подопечные Олега Браташа уступили немецкой сборной со счётом 3:4.

В концовке первого периода счёт открыл нападающий российской сборной Сергей Толчинский. На 28-й минуте словацкая команда восстановила равновесие на табло, заброшенную шайбу в актив записал форвард Адам Лишка. В концовке второго периода гол забил форвард россиян Владислав Кодола. В концовке словацкая команда сравняла счёт и перевела встречу в овертайм. Победу россиянам в дополнительное время принёс Толчинский, оформив дубль.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
09 ноября 2019, суббота. 18:30 МСК
Россия (олимп.)
Окончен
3 : 2
ОТ
Словакия
1:0 Толчинский (Вовченко) – 19:11' (5x5)   1:1 Лишка (Сукель, Коллар) – 27:01' (5x5)   2:1 Кодола (Воронин, Ермаков) – 38:36' (5x5)   2:2 Кривошик (Коллар, Шишовски) – 55:39' (5x5)   3:2 Толчинский (Кодола, Ермаков) – 64:16' (3x3)

Состав сборной России:

Тихомиров (Тарасов);
Волков – Зайцев, Брюквин – Игумнов – Толчинский;
Кудако – Ермаков, Вовченко – Кодола – Воронин;
Щемеров – Юдин, Галимов – Иванов – Порядин;
Карпухин – Воронков, Гребенщиков – Ильин – Цыплаков.

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