«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от «Спартака» в московском дерби, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Действующий чемпион проиграл три матча из пяти последних, у «Спартака» — семь побед в восьми последних встречах.
Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Ильи Зубова.
КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Юньков (Хохлачёв, Фёдоров) – 08:43' (5x5) 0:2 Зубов (Никонцев) – 10:45' (5x5) 1:2 Марченко (Вей, Капризов) – 12:33' (5x5) 2:2 Попов (Калинин, Шалунов) – 59:15' (6x5) 2:3 Зубов (Даугавиньш) – 64:02' (3x3)
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 12 ноября 2019
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:44
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:27
-
22:24
-
22:18
-
22:17
-
22:06
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:54
-
21:46
-
21:44
-
21:35
-
21:27
-
21:21
-
21:13
-
21:10
-
21:05
-
20:47
-
20:37
-
20:19
-
20:01
-
19:40
-
19:31
-
19:15
-
19:11
-
19:09
-
19:02
-
18:55
Партнерский контент