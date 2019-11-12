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«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби

«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от «Спартака» в московском дерби, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Действующий чемпион проиграл три матча из пяти последних, у «Спартака» — семь побед в восьми последних встречах.

Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Ильи Зубова.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Юньков (Хохлачёв, Фёдоров) – 08:43' (5x5)   0:2 Зубов (Никонцев) – 10:45' (5x5)   1:2 Марченко (Вей, Капризов) – 12:33' (5x5)   2:2 Попов (Калинин, Шалунов) – 59:15' (6x5)   2:3 Зубов (Даугавиньш) – 64:02' (3x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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