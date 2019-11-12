«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке потерпел поражение от «Спартака» в московском дерби, встреча завершилась со счётом 2:3 ОТ. Действующий чемпион проиграл три матча из пяти последних, у «Спартака» — семь побед в восьми последних встречах.



Подопечным Олега Знарка удался отличный старт: к середине первого периода «Спартак» забросил две шайбы усилиями форвардов Михаила Юнькова и Ильи Зубова. Вскоре ЦСКА сократил отставание усилиями защитника Алексея Марченко. В концовке основного времени равновесие на табло восстановил нападающий Александр Попов. В овертайме победу «Спартаку» принёс гол Ильи Зубова.

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