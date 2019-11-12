Минское «Динамо» прервало полосу из 11 проигранных встреч, одолев «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке обыграло «Торпедо», встреча завершилась со счётом 6:5 Б. Минчане прервали серию поражений из 11 матчей.
Хозяева быстро вышли вперёд, заброшенной шайбой на четвёртой минуте отметился нападающий Франсис Паре. На 19-й минуте преимущество «Динамо» упрочил форвард Теэму Пулккинен. На 25-й минуте Данил Веряев сократил отставание нижегородского коллектива. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Роман Достанко и Андрей Белевич. До перерыва соперники забросили ещё по одной шайбе усилиями Артёма Аляева и Паре, оформившего дубль. На 42-й Антон Шенфельд сравнял счёт. На 55-й минуте Антон Демков забил гол, вскоре «Торпедо» отыгралось — точный бросок сделал Шенфельд. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов удачливее оказались хозяева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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