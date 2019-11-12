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Минское «Динамо» прервало полосу из 11 проигранных встреч, одолев «Торпедо»

Минское «Динамо» прервало полосу из 11 проигранных встреч, одолев «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» на домашней площадке обыграло «Торпедо», встреча завершилась со счётом 6:5 Б. Минчане прервали серию поражений из 11 матчей.

Хозяева быстро вышли вперёд, заброшенной шайбой на четвёртой минуте отметился нападающий Франсис Паре. На 19-й минуте преимущество «Динамо» упрочил форвард Теэму Пулккинен. На 25-й минуте Данил Веряев сократил отставание нижегородского коллектива. В середине второго периода соперники обменялись голами, авторами которых стали Роман Достанко и Андрей Белевич. До перерыва соперники забросили ещё по одной шайбе усилиями Артёма Аляева и Паре, оформившего дубль. На 42-й Антон Шенфельд сравнял счёт. На 55-й минуте Антон Демков забил гол, вскоре «Торпедо» отыгралось — точный бросок сделал Шенфельд. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов удачливее оказались хозяева.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2019, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
6 : 5
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Паре (Мартынов, Принс) – 03:37' (5x5)   2:0 Пулккинен (Спунер, Ковыршин) – 18:58' (5x3)   2:1 Веряев (Ильин, Бочаров) – 24:07' (5x5)   3:1 Достанко (Демков, Костицын) – 32:10'   3:2 Белевич (Орлов, Ураков) – 33:05' (5x5)   3:3 Аляев (Баранцев, Варнаков) – 35:57' (5x5)   4:3 Паре (Достанко, Принс) – 38:17' (5x5)   4:4 Шенфельд (Баранцев, Варнаков) – 41:07' (5x4)   5:4 Демков (Костицын, Ковыршин) – 54:46' (5x5)   5:5 Шенфельд – 58:01' (5x5)   6:5 Спунер – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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