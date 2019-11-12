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Гол «Салавата» в ворота рижского «Динамо» засчитали после долгого просмотра

Гол «Салавата» в ворота рижского «Динамо» засчитали после долгого просмотра
Хоккей / КХЛ 0

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает уфимский «Салават Юлаев». Гости открыли счёт на 28-й минуте благодаря усилиям Дмитрия Кугрышева, но забитая шайба была засчитана не сразу — на просмотр эпизода было потрачено несколько минут.

Спорную шайбу можно увидеть на официальной странице «Салавата Юлаева» в социальной сети «Твиттер».

Через несколько минут команда из Прибалтики сравняла счёт усилиями Нериюса Алишаускаса.

Напомним, рижское «Динамо», имея на данный момент в активе 17 очков, занимает 12-е место в Западной конференции. «Салават Юлаев» (31) расположился на 6-м месте Восточной конференции.

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