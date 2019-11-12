Хартли: «Ак Барс» — один из лучших клубов по качеству игры, и вновь это доказал
Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги проигранного гостевого матча с казанским «Ак Барсом» (0:3).
«Поздравляю Казань с победой. Была хорошая игра с их стороны. Знали, чего ожидать от этой команды. С первых матчей сезона «Ак Барс» — один из лучших по качеству игры. И сегодня они это ещё раз доказали. Отличные у них катание, скорость, борьба.
Мы уже с первого гола пытались догонять соперника, но не получалось. Билялов отметился несколькими отличными сейвами, где у нас были моменты. Соперник заслужил эту победу. У нас было мало голевых моментов, было непросто», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Найля Шигапова.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
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