И. Воробьёв: конкуренция в КХЛ повысилась, можно провести параллели с НХЛ

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал удачную игру уральского клуба в последних матчах.

«Безусловно, это настраивает на положительный лад. Вижу, что у ребят прибавилось позитива, но, повторюсь, конкуренты не спят. У всех бывают как белые, так и чёрные полосы. Это касается и нас, и того же «Автомобилиста», и всех остальных. Поэтому абсолютно у любых клубов, вне зависимости от бюджетов, есть как плюсы, так и минусы. В этом плане можно провести параллели с НХЛ, где каждый способен обыграть каждого.

Конкуренция в лиге повысилась? Несомненно, она очень высокая. Посмотрите, какая плотность в таблице. Проиграешь пару матчей – моментально скатишься вниз. Вроде выигрываешь, но, повторюсь, за любую расслабленность или ошибку тебя моментально накажут. И снова придётся навёрстывать упущенное», — сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.