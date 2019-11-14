«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге»

После отставки Йозефа Яндача и назначения на пост главного тренера Ильи Воробьёва «Металлург» серьёзно прибавил в игре и уже находится в зоне плей-офф Восточной конференции. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Воробьёв рассказал, как проходит его работа в уральском клубе и на чём акцентировано основное внимание.

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.

«Конкуренция в лиге очень высокая»

— После игры с «Трактором» тренировочный процесс продолжается, впереди нас ждёт важная игра с «Сочи», а затем отправляемся в трудную и энергозатратную поездку по Китаю и Дальнему Востоку, — начал нашу беседу Илья Петрович.



— Микрозадачи уже удалось выполнить?

— Да, мы подтянули определённые вещи. Добавили в физическом плане, отработали необходимые схемы, я благодарен ребятам за труд. Но нужно понимать, что другие команды тоже не спят и улучшают свой хоккей. Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь.

— Значит, конкуренция повысилась?

— Несомненно, она очень высокая. Посмотрите, какая плотность в таблице. Проиграешь пару матчей – моментально скатишься вниз. Вроде, выигрываешь, но, повторюсь, за любую расслабленность или ошибку тебя моментально накажут. И снова придётся навёрстывать упущенное.

Нужно понимать, что другие команды тоже не спят и улучшают свой хоккей. Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь.

— Но в любом случае прогресс у «Магнитки» виден.

— Мы стараемся, но мешает регулярно переполненный лазарет. Увы, в этом плане пока похвастать нечем.



— Кто сейчас не может помочь команде?

— Вроде многие восстанавливаются, но следом травмируются другие. Как там говорят, за двух битых одного небитого дают? Сейчас мы не можем рассчитывать на Козуна, Верещагина, Галузина, Рожкова и Неколенко.



— Рожков – молодой нападающий 2000 года рождения.

— Молодой, но ярко себя проявляющий. Он и в сборной сейчас назабивал на «Турнире четырёх». Но приехал в клуб и сразу сломал ногу.

«Нестрашил выполняет много черновой работы»

— «Металлург» расстался с защитником Постмой, пришёл другой легионер – Нестрашил. Вы довольны?

— У нас были проблемы с центральными нападающими, поэтому мы работали в этом плане. Атакующих защитников, способных подключаться вперёд, у нас прилично. Именно таким игроком и является Постма. Поэтому мы расстались с Полом и взяли Нестрашила, который добавил в тех вещах, которых нам не хватало. Мы брали его играть с Сергеем Мозякиным и Денисом Паршиным.



— Нестрашила ещё и в сборную позвали.

— Да, он съездил в сборную Чехии, хорошо сыграл на Кубке Карьяла, отдал несколько результативных передач. До этого он хорошо влился в «Металлург» и выполнял много черновой работы.



— В свои сборные ездили и другие хоккеисты. Все здоровы?

— У нас из-за травмы пришлось отказаться от поездки в сборную шведскому нападающему Деннису Расмуссену. В Магнитогорске он больше лечился, нежели тренировался. Нестрашил приехал здоровым, Дорофеев и Рожков – тоже, но Никита, как я уже упоминал, травмировался в клубе, получив травму в игре с «Трактором».

«Сейчас зачастую главное не переиграть, а переработать»

— Какая у вас взаимосвязь с новым руководством, в частности с первым вице-президентом и директором «Металлурга» Сергеем Ласьковым?

— У нас постоянный контакт, мы на связи, обсуждаем все необходимые вопросы. Например, сейчас в клубе выстраивается система скаутинга. Раньше в этом плане были вопросы, но сейчас мы всерьёз этим занялись. Готовим систему скаутских служб. Считаю, что это важный момент.

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга» Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.

— «Металлург» набрал очки в 14 из 15 последних матчей. Психологически такие вещи помогают ребятам?

— Безусловно, это настраивает на положительный лад. Вижу, что у ребят прибавилось позитива, но, повторюсь, конкуренты не спят. У всех бывают как белые, так и чёрные полосы. Это касается и нас, и того же «Автомобилиста», и всех остальных. Поэтому абсолютно у любых клубов, вне зависимости от бюджетов, есть как плюсы, так и минусы. В этом плане можно провести параллели с НХЛ, где каждый способен обыграть каждого.

Как там говорят, за двух битых одного небитого дают? Сейчас мы не можем рассчитывать на Козуна, Верещагина, Галузина, Рожкова и Неколенко.

— Довольны ли вы игрой ветеранов команды, в частности, Сергея Мозякина и Николая Кулёмина?

— У нас полное взаимопонимание, всё нормально. Но поймите, что сейчас не такого хоккея, когда кто-то в одиночку обыгрывает по полкоманды. Главная ценность – работа на коллектив, за это я хочу сказать ребятам спасибо. На мой взгляд, сейчас зачастую главное не переиграть, а переработать. Тем более нельзя списывать со счетов и уменьшенные площадки. В общем, все изменения объяснимы. Главное, идти в ногу со временем и постоянно работать.