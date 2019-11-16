Итоги игрового дня НХЛ 15 ноября 2019 года для российских хоккеистов
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти встречах приняли участие 12 представителей России.
Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами, как и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков. У олимпийского чемпиона это первый гол в НХЛ.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|35 из 39
|89,7
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-2
|0
|6
|1
|0
|-
|19.02
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|2
|27%
|20.14
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|1
|-
|23.32
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|2
|-
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|17%
|12.58
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-1
|0
|7
|0
|1
|50%
|21.06
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|8.31
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|-
|12.36
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|22.40
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|2
|0
|2
|1
|100%
|17.20
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|-
|23.36
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