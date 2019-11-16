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Итоги игрового дня НХЛ 15 ноября 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 15 ноября 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти встречах приняли участие 12 представителей России.

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами, как и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков. У олимпийского чемпиона это первый гол в НХЛ.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»35 из 3989,72:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-20610-19.02
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+00020227%20.14
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10021-23.32
Гавриков (з)«Коламбус»1+000212-
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00021017%12.58
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1070150%21.06
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10010-8.31
Михеев (н)«Торонто»0+0-20000-12.36
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10011-22.40
Наместников (н)«Оттава»0+0-12021100%17.20
Зайцев (з)«Оттава»0+000030-23.36
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