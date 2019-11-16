Итоги игрового дня НХЛ 15 ноября 2019 года для российских хоккеистов

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти встречах приняли участие 12 представителей России.

Нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились заброшенными шайбами, как и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков. У олимпийского чемпиона это первый гол в НХЛ.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 35 из 39 89,7 2:5