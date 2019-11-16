Пашков: ЦСКА попал в функциональную яму, команде не хватает эмоций

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков поделился мнением о проблемах ЦСКА.



«На старте сезона трудно было предположить, что ЦСКА с такими игровыми ресурсами попадёт в кризис. Тем более что после поражения в Кубке открытия «армейцы» выдали хорошую серию, играли с запасом — в отличие от ближайших конкурентов.



В чём причины такого резкого спада? На мой взгляд, команда попала в функциональную яму — и здесь вопросы к тренерам, у которых была пауза на Евротур и которые могли ситуацию отрегулировать. Плюс не хватает эмоций, что характерно для первого сезона после чемпионства. ЦСКА выиграл Кубок Гагарина на командном объединении, сверхусилиях, амбициях, сохранить такое состояние надолго очень непросто», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

И. Никитин: кризис для того и существует, чтобы из него выбираться. Это вызов