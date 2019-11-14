И. Никитин: кризис для того и существует, чтобы из него выбираться. Это вызов

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги проигранного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:5).



«Моменты были, нужно было забивать. Но если не забиваешь, то нужно не пропускать, а у нас с этим пока проблемы. В итоге проиграли. Отменённый гол Толчинского? Я – не судейский корпус. Смысла это обсуждать уже нет. Я думаю, что на такую команду, как ЦСКА, это не должно влиять, засчитали или нет.



Пятое поражение за семь игр? В жизни всегда что-то случается. Мы не исключение. Чем раньше поймём, что мы из такого же теста, как и все остальные и с нами может то же самое случиться, тем лучше. Кризис для того и существует, чтобы из него выбираться. Если мы сильная команда, то сможем это сделать.



Повторюсь, чтобы выиграть, не обязательно забивать по пять голов. Мы как раз и отличались тем, что пропускали мало. Когда мало пропускаешь, то у тебя есть шансы на победу. Отыгрываться постоянно намного тяжелее, чем сыграть по счёту. Думаю, что для наших лидеров это поражение будет хорошим вызовом, хорошим уроком. Да и вообще для всех нас, для всей команды.



Участие в Евротуре? У нас на этот Евротур немного игроков уезжало, все основные ребята были здесь. Но все люди, а хоккей – командный вид спорта. Мы в раздевалке не делаем исключения ни для лидеров, ни для молодых. Андронов на подходе, он уже тренируется в общей группе», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Судьи не испугались ЦСКА. Это было сложно, но «Салават» заслужил победу Уфа выиграла в третий раз подряд, а ЦСКА уступил в третий раз кряду.