Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стась заработал «5+20» за удар клюшкой в матче с минским «Динамо»

Стась заработал «5+20» за удар клюшкой в матче с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В третьем периоде матча минского «Динамо» и омского «Авангарда» удаление до конца встречи заработал нападающий гостей Андрей Стась. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой. Болельщики встретили решение судей аплодисментами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Динамо» Минск:

Энрот (Карнаухов);
Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;
Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;
Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;
Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.

«Авангард»:

Бобков (Костин);
Денисевич — Спиценко, Широков — Семёнов — Андригетто;
Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;
Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;
Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019