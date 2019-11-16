Стась заработал «5+20» за удар клюшкой в матче с минским «Динамо»

В третьем периоде матча минского «Динамо» и омского «Авангарда» удаление до конца встречи заработал нападающий гостей Андрей Стась. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой. Болельщики встретили решение судей аплодисментами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Динамо» Минск:



Энрот (Карнаухов);

Крыскин — Ерёменко, Мартынов — Паре — Принс;

Денисов — Готовец, А. Костицын — Ковыршин — Демков;

Достанко — Знахаренко, Павлович — Спунер — Пулккинен;

Дюков, Павленко, Дадонов — Китаров — Когалев.



«Авангард»:



Бобков (Костин);

Денисевич — Спиценко, Широков — Семёнов — Андригетто;

Бондарев — Покка, Шумаков — Клинкхаммер — Бек;

Мартынов — Войнов, Дедунов — Стась — Потапов;

Мизюрин, Макаров — Грачёв — Кошелев.