ЦСКА — «Северсталь»: в заявку хозяев попал 19-летний Соркин

ЦСКА и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:30 мск.
В состав ЦСКА попал 19-летний нападающий Максим Соркин. Кроме того в составе хозяев появился нападающий Сергей Андронов.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Мамин;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Калинин;
Блажиевский, Ртищев, Соркин — Светлаков — Толчинский.
«Северсталь»:
Подъяпольский (Хакимов);
Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;
Балдаев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Морозов;
Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;
Макеев, Марковин — Бодров — Алексеев, Казаков.
- 18 ноября 2019
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