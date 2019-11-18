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ЦСКА — «Северсталь»: в заявку хозяев попал 19-летний Соркин

ЦСКА — «Северсталь»: в заявку хозяев попал 19-летний Соркин
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:30 мск.

В состав ЦСКА попал 19-летний нападающий Максим Соркин. Кроме того в составе хозяев появился нападающий Сергей Андронов.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Мамин;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Калинин;
Блажиевский, Ртищев, Соркин — Светлаков — Толчинский.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);
Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;
Балдаев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Морозов;
Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;
Макеев, Марковин — Бодров — Алексеев, Казаков.

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