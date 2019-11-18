ЦСКА — «Северсталь»: в заявку хозяев попал 19-летний Соркин

ЦСКА и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Москве. Встреча состоится сегодня, 18 ноября, начало — в 19:30 мск.



В состав ЦСКА попал 19-летний нападающий Максим Соркин. Кроме того в составе хозяев появился нападающий Сергей Андронов.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Попов — Шалунов — Мамин;

Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Калинин;

Блажиевский, Ртищев, Соркин — Светлаков — Толчинский.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Кинрейд — Кудако; Кудако, Монахов — Якимов — Лишка;

Балдаев — Хлыстов; Капустин — Чипчура — Морозов;

Хохлов — Хабаров, Грачёв — Трубачёв — Гераськин;

Макеев, Марковин — Бодров — Алексеев, Казаков.