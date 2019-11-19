Билялетдинов — о завершении карьеры: не могу сказать, что поставил точку

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов заявил, что ещё не завершил тренерскую карьеру.
«На сегодняшний день я не могу сказать, что поставил точку. И в то же время, сейчас никакой конкретики у меня нет. А вот как жизнь пойдёт дальше, никто из нас не знает. Я не знаю, как всё сложится дальше. Более того, не забиваю себе этим голову.
Меня постоянно спрашивают: когда, когда… Если честно, уже устал всем отвечать, что о работе даже не думаю. Кто-то не верит — пожалуйста, но меня моя нынешняя жизнь устраивает полностью. Когда я спокойно просыпаюсь. Много гуляю. Занимаюсь домашними хлопотами. В общем, наслаждаюсь тем, что я в свободном полёте.
Очень много дел дома накопилось, вот и разбираюсь с ними понемногу. Периодически езжу в Казань, где тоже приходится решать определённые вопросы. В этом городе я провёл последние 15 лет жизни, поэтому не получается вот так просто взять и с концами вернуться в Москву. Ну и отдыхаю, конечно. Ездил на море. Потом побывал в Австрии. Побродил по Вене. Получил истинное удовольствие», — цитирует Билялетдинова РИА «Новости».
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