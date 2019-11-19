Пресс-служба «Металлурга» — о поражении от «Амура»: спасибо дырявому Стасу
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев, одержавших вторую победу кряду.
Пресс-служба магнитогорского «Металлурга» прокомментировала поражение в социальной сети «ВКонтакте»:«К сожалению, проигрываем и в Хабаровске — 3:2. Подвела дисциплина сегодня, были и штанги, были моменты, но где-то не хватило. Спасибо тем, кто болел до конца». Затем под этим постом появился комментарий от имени группы: «Спасибо дырявому Стасу». Напомним, в воротах «Металлурга» матч начинал Станислав Галимов, заменённый после второго периода на Василия Кошечкина.
Вскоре данное сообщение в группе было удалено.
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